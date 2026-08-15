Аеропорт Катанії на Сицилії відновлює польоти після зниження рівня тривоги щодо Етни

Аеропорт Катанії на Сицилії відновив польоти, як повідомили в суботу, після того як влада знизила рівень авіаційної тривоги щодо нещодавньої вулканічної активності Етни з червоного до помаранчевого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Попіл від вивержень Етни змусив сицилійський аеропорт скасувати або змінити маршрути сотень рейсів протягом останнього тижня.

Аеропорт, який є п’ятим за пасажиропотоком в Італії, у п’ятницю повідомив, що призупиняє всі рейси.

Однак у повідомленні, опублікованому на своєму вебсайті, адміністрація зазначила, що близько полудня суботи вильоти та прильоти були відновлені після зниження рівня вулканічної тривоги.

Гора Етна, найвищий і найактивніший вулкан Європи, часто порушує роботу аеропорту Катанії.

Вулканічний попіл вважається однією з найсерйозніших загроз для авіації, оскільки він може пошкодити системи літака та спричинити відмову реактивних двигунів.

Повідомляли, що нинішні перебої є найсерйознішими для аеропорту Катанії принаймні за останні два десятиліття.

З 6 по 12 серпня близько 630 рейсів було перенаправлено до інших аеропортів, а понад третину з 1 974 рейсів, запланованих у Катанії, було скасовано.

мара попелу від виверження Етни спричинила перебої в авіасполученні також на Мальті.

Етна, як відомо, є найактивнішим вулканом Європи. У лютому 2025 року чергове виверження привабило сотні туристів, що змусило поліцію нагадувати про заходи безпеки.