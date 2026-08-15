Аэропорт Катании на Сицилии возобновляет полеты после снижения уровня тревоги в связи с Этной

Аэропорт Катании на Сицилии возобновил полеты, как сообщили в субботу, после того как власти снизили уровень авиационной тревоги в связи с недавней вулканической активностью Этны с красного до оранжевого.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пепел от извержений Этны вынудил сицилийский аэропорт отменить или изменить маршруты сотен рейсов в течение последней недели.

Аэропорт, занимающий пятое место по пассажиропотоку в Италии, в пятницу сообщил, что приостанавливает все рейсы.

Однако в сообщении, опубликованном на своем сайте, администрация отметила, что около полудня субботы вылеты и прилеты были возобновлены после снижения уровня вулканической тревоги.

Гора Этна, самый высокий и самый активный вулкан Европы, часто нарушает работу аэропорта Катании.

Вулканический пепел считается одной из самых серьезных угроз для авиации, поскольку он может повредить системы самолета и привести к отказу реактивных двигателей.

Сообщалось, что нынешние перебои являются самыми серьёзными для аэропорта Катании, по крайней мере, за последние два десятилетия.

С 6 по 12 августа около 630 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, а более трети из 1 974 рейсов, запланированных в Катании, были отменены.

Облако пепла от извержения Этны вызвало перебои в авиасообщении также на Мальте.

Этна, как известно, является самым активным вулканом Европы. В феврале 2025 года очередное извержение привлекло сотни туристов, что вынудило полицию напомнить о мерах безопасности.