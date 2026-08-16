Німеччина готується до евакуації міста на кордоні з Бельгією через загрозу пожеж
Через масштабну пожежу у бельгійському природному заповіднику Гоес-Фенн місто Моншау у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія просить мешканців підготуватися до ймовірної евакуації.
Про це повідомляє Die Welt, пише "Європейська правда".
Мешканцям населених пунктів Платтевенн і Лейлох, а також частини мікрорайону Кальтергерберг рекомендують тимчасово покинути свої домівки через можливі ризики для здоров’я, спричинені димом та опадами від пожежі у Гоес-Фенн. Рекомендація попередньо діє до 18-ї години неділі.
У місті також розпочав роботу ситуаційний центр пожежної охорони, рятувальної служби та департаменту цивільного захисту міського регіону Аахен.
За даними місцевої влади Моншау, полум'я лісової пожежі у Бельгії зараз знаходиться лише за три кілометри від німецького кордону. Зазначається, що пожежна служба перебуває у стані повної готовності та постійно стежить за потенційно ураженою територією. Рятувальники проводять приготування до гасіння пожежі, щоб у разі її поширення на територію Німеччини операцію можна було розпочати негайно.
Напередодні Європейський Союз направив три вертольоти та два літаки-водоскидачі для гасіння рекордної лісової пожежі на сході Бельгії, після того, як влада країни звернулася з проханням про допомогу.
Згідно з даними Національної ради керівників пожежних служб Великої Британії, кількість лісових пожеж, які охопили країну цього року, досягла рекордного рівня – 2 025 випадків.
Також повідомляли, що площа територій Франції, які цьогоріч постраждали від лісових пожеж, сягнула вже 100 тисяч гектарів.