Германия готовится к эвакуации города на границе с Бельгией из-за угрозы пожаров

Из-за масштабного пожара в бельгийском природном заповеднике Гоес-Фенн город Моншау в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия просит жителей подготовиться к возможной эвакуации.

Об этом сообщает Die Welt, пишет "Европейская правда".

Жителям населенных пунктов Платтевенн и Лейлох, а также части микрорайона Кальтергерберг рекомендуют временно покинуть свои дома из-за возможных рисков для здоровья, вызванных дымом и осадками от пожара в Гоес-Фенн. Рекомендация предварительно действует до 18:00 воскресенья.

В городе также начал работу ситуационный центр пожарной охраны, спасательной службы и департамента гражданской защиты городского региона Аахена.

По данным местных властей Моншау, пламя лесного пожара в Бельгии сейчас находится всего в трех километрах от немецкой границы. Отмечается, что пожарная служба находится в состоянии полной готовности и постоянно следит за потенциально затронутой территорией. Спасатели готовятся к тушению пожара, чтобы в случае его распространения на территорию Германии операцию можно было начать немедленно.

Накануне Европейский Союз направил три вертолета и два самолета-водосброса для тушения рекордного лесного пожара на востоке Бельгии, после того как власти страны обратились с просьбой о помощи.

Согласно данным Национального совета руководителей пожарных служб Великобритании, количество лесных пожаров, охвативших страну в этом году, достигло рекордного уровня – 2 025 случаев.

Также сообщалось, что площадь территорий Франции, пострадавших в этом году от лесных пожаров, достигла уже 100 тысяч гектаров.