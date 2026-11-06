Поліція Данії розслідує нові погрози щодо авіасполучення в аеропорту Копенгагена

У п’ятницю, 6 листопада, данська поліція повідомила, що розслідує погрози, спрямовані проти повітряного руху в аеропорту Копенгагена.

Про це із посиланням на дані правоохоронців пише Reuters, передає "Європейська правда".

За даними поліції Копенгагена, за її попередньою оцінкою, небезпеки для пасажирів не було.

"Сьогодні ми знову перебуваємо в аеропорту Копенгагена у зв’язку з погрозами, спрямованими проти авіасполучення. Наразі ми розслідуємо цей інцидент і забезпечуємо помітну присутність в аеропорту", – повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, у четвер, 5 листопада, пасажирський літак, який виконував рейс із Дубліна до Рима, перенаправили на авіабазу в Нормандії через повідомлення про загрозу вибуху на борту.

Того ж дня три літаки, що виконували рейси до столиці Болгарії, отримали повідомлення про загрозу вибуху, але змогли безпечно приземлитися.

Зауважимо, що п’ять різних повідомлень про вибухівку на борту п’яти європейських авіарейсів надійшли ввечері 2 листопада та протягом дня 3 листопада.