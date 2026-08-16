Конституційний суд Угорщини розгляне, чи було законним відсторонення президента 

У понеділок, 17 серпня, Конституційний суд Угорщини обговорить конституційні зміни, ініційовані урядом Петера Мадяра, які призвели до дострокового припинення президентських повноважень Тамаша Шуйока.

Про це йдеться в анонсі засідання, опублікованому на сайті Конституційного суду, повідомляє "Європейська правда".

На пленарному засіданні у понеділок будуть розглядатися ті частини 17-ї поправки до Конституції, які стосуються припинення повноважень Тамаша Шуйока на посаді президента, обмеження терміну обрання депутатів парламенту до 12 років, а також виходу на пенсію суддів Конституційного суду після досягнення ними 70-річного віку.

Запит на розгляд цих законодавчих змін подали депутати парламенту від партій "Фідес" та КДНП (Християнсько-демократична народна партія).

У своєму зверненні щодо справи Шуйока депутати опозиції посилалися на те, що поправка про усунення президента республіки нібито порушує процесуальні вимоги. Вони вимагали скасування законодавчих змін.

Контроль Конституційного суду над поправкою до угорської конституції може поширюватися лише на перевірку процедурних аспектів, але не на зміст, оскільки у 2013 році коаліція "Фідес-КДНП" вилучила з компетенції суду повноваження перевіряти конституційність поправок.

У червні Тамаш Шуйок сам звертався до Конституційного суду з приводу законодавчих змін, спрямованих на припинення його повноважень. Однак тоді засідання не відбулося, оскільки 7 з 15 суддів, відсторонилися від розгляду справи, посилаючись на особисту та безпосередню зацікавленість.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії лідер партії "Тиса" Петер Мадяр обіцяв, що в разі отримання конституційної більшості змінить конституцію й усуне з посад призначених попередньою владою посадовців, яких він називав "маріонетками" Орбана, зокрема і президента Шуйока.

У липні прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вніс до парламенту проєкт змін до конституції. Ключовим пунктом у ньому було, серед іншого, завершення мандата Шуйока.

Після того, як парламент Угорщини, у якому конституційну більшість має партія "Тиса", схвалив конституційні зміни, у Шуйока було 5 днів, аби підписати рішення або заветувати його.

18 липня Шуйок підписав конституційні зміни, які, серед іншого, передбачають дострокове припинення його президентських повноважень.

А 11 серпня Національна асамблея Угорщини у вівторок обрала новим президентом республіки 73-річного юриста та ексочільника Верховного Суду Андраша Баку.