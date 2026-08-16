Конституционный суд Венгрии рассмотрит вопрос, было ли отстранение президента законным

В понедельник, 17 августа, Конституционный суд Венгрии обсудит конституционные изменения, инициированные правительством Петера Мадьяра, которые привели к досрочному прекращению президентских полномочий Тамаша Шуйока.

Об этом говорится в анонсе заседания, опубликованном на сайте Конституционного суда, сообщает "Европейская правда".

На пленарном заседании в понедельник будут рассматриваться те части 17-й поправки к Конституции, которые касаются прекращения полномочий Тамаша Шуйока на посту президента, ограничения срока избрания депутатов парламента до 12 лет, а также выхода на пенсию судей Конституционного суда по достижении ими 70-летнего возраста.

Запрос на рассмотрение этих законодательных изменений подали депутаты парламента от партий "Фидес" и КДНП (Христианско-демократическая народная партия).

В своем обращении по делу Шуйока депутаты оппозиции ссылались на то, что поправка об отстранении президента республики якобы нарушает процессуальные требования. Они требовали отмены законодательных изменений.

Контроль Конституционного суда над поправкой к венгерской конституции может распространяться лишь на проверку процедурных аспектов, но не на содержание, поскольку в 2013 году коалиция "Фидес-КДНП" лишила суд полномочий проверять конституционность поправок.

В июне Тамаш Шуйок сам обращался в Конституционный суд по поводу законодательных изменений, направленных на прекращение его полномочий. Однако тогда заседание не состоялось, поскольку 7 из 15 судей самоотстранились от рассмотрения дела, сославшись на личную и непосредственную заинтересованность.

Напомним, во время предвыборной кампании лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр обещал, что в случае получения конституционного большинства изменит конституцию и отстранит от должностей назначенных предыдущей властью чиновников, которых он называл "марионетками" Орбана, в том числе и президента Шуйока.

В июле премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр внес в парламент проект поправок к конституции. Ключевым пунктом в нём было, среди прочего, прекращение полномочий Шуйока.

После того как парламент Венгрии, в котором конституционное большинство имеет партия "Тиса", одобрил конституционные поправки, у Шуйока было 5 дней, чтобы подписать решение или наложить на него вето.

18 июля Шуйок подписал конституционные поправки, которые, среди прочего, предусматривают досрочное прекращение его президентских полномочий.

А 11 августа Национальная ассамблея Венгрии во вторник избрала новым президентом республики 73-летнего юриста и бывшего главу Верховного суда Андраша Баку.