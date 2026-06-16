Президент Володимир Зеленський повідомив, що Швейцарія допоможе відновити Києво-Печерську лавру, пошкоджену внаслідок російської атаки 15 червня.

Про це глава держави сказав у вівторок в аудіокоментарі журналістам, повідомляє "Європейська правда".

Президент нагадав, що у понеділок мав зустріч з президентом Швейцарії, куди він прибув, перш ніж вирушити на саміт G7 у Франції.

"Ми обговорили відновлення (Києво-Печерської) лаври, і вони разом з нашими спеціалістами будуть цим займатися. Дякую, Швейцаріє, за таку ініціативу і підтримку", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський раніше повідомив, що обговорив зі швейцарським президентом Гі Пармеленом подальший тиск на РФ для припинення війни.

Також Зеленський заявив, що всі країни у "Групі семи" не бачать бажання Росії закінчувати війну та вважають, що змусити її до переговорів слід санкціями.

Крім того, країни G7 допоможуть Україні пройти наступну зиму, якщо війна з Росією продовжиться.