У Німеччині в Ельбі знайшли 250-кілограмову авіабомбу часів Другої світової

У Німеччині у річці Ельбі поблизу міста Гайденау виявили бомбу часів Другої світової війни.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

За інформацією підрозділу з розмінування, 250-кілограмову авіаційну бомбу будуть знешкоджувати, а для проведення цієї операції планують евакуювати територію в радіусі 1 кілометра навколо місця знахідки.

Жителям цього району необхідно покинути свої домівки до 09:00 ранку.

За словами поліції, негайна евакуація не була необхідною, оскільки обставини виявлення боєприпасу дозволяють провести заплановану операцію зі знешкодження.

Нещодавно у німецькому Требурі, на півдні Гессена, пішохід виявив на березі Рейну фосфорну гранату часів Другої світової війни.

Писали, що у німецькому Детлінгену, що у Нижній Саксонії, діти під час гри на території кемпінгу знайшли гранату часів Другої світової війни.