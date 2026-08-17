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У Німеччині в Ельбі знайшли 250-кілограмову авіабомбу часів Другої світової

Новини — Понеділок, 17 серпня 2026, 08:18 — Уляна Кричковська-Богданова

У Німеччині у річці Ельбі поблизу міста Гайденау виявили бомбу часів Другої світової війни. 

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

За інформацією підрозділу з розмінування, 250-кілограмову авіаційну бомбу будуть знешкоджувати, а для проведення цієї операції планують евакуювати територію в радіусі 1 кілометра навколо місця знахідки. 

Жителям цього району необхідно покинути свої домівки до 09:00 ранку.

За словами поліції, негайна евакуація не була необхідною, оскільки обставини виявлення боєприпасу дозволяють провести заплановану операцію зі знешкодження. 

Нещодавно у німецькому Требурі, на півдні Гессена, пішохід виявив на березі Рейну фосфорну гранату часів Другої світової війни. 

Писали, що у німецькому Детлінгену, що у Нижній Саксонії, діти під час гри на території кемпінгу знайшли гранату часів Другої світової війни.  

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