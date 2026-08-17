В Германии в Эльбе обнаружили 250-килограммовую авиабомбу времён Второй мировой
В Германии в реке Эльбе недалеко от города Хайденау обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.
Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".
По информации подразделения по разминированию, 250-килограммовую авиационную бомбу будут обезвреживать, а для проведения этой операции планируется эвакуировать территорию в радиусе 1 километра вокруг места находки.
Жителям этого района необходимо покинуть свои дома до 09:00 утра.
По словам полиции, немедленная эвакуация не была необходима, поскольку обстоятельства обнаружения боеприпаса позволяют провести запланированную операцию по обезвреживанию.
Недавно в немецком Требуре, на юге Гессена, пешеход обнаружил на берегу Рейна фосфорную гранату времён Второй мировой войны.
Сообщалось, что в немецком Детлинген, расположенном в Нижней Саксонии, дети во время игры на территории кемпинга нашли гранату времён Второй мировой войны.