Попіл з Етни порушив роботу аеропорту на Сицилії

Поновлення викидів попелу з вулкана Етна знову призвело до часткового обмеження повітряного руху в міжнародному аеропорту Катанії на італійському середземноморському острові Сицилія.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

За словами оператора аеропорту, частина повітряного простору була закрита через викиди попелу, що обмежило кількість можливих прильотів.

До 14:00 за місцевим часом у Катанії дозволено приземлятися лише п’яти літакам на годину. Обмежень на вильоти немає.

В аеропорту повідомили, що протягом дня надаватимуть оновлену інформацію щодо подальшого розвитку ситуації. Пасажирам було рекомендовано уточнювати статус своїх рейсів у авіакомпаній.

Ситуація в аеропорту повернулася до норми лише минулих вихідних, після того як авіасполучення було серйозно порушене протягом понад тижня.

Після виверження вулкан Етна неодноразово викидав вулканічний попіл, що створювало значні проблеми для повітряного руху. Багато рейсів довелося скасувати або перенаправити.

У суботу рівень небезпеки вулкана нарешті було знижено, і авіасполучення повернулося до норми. Однак останні викиди попелу знову призвели до обмежень.

Повідомляли, що нинішні перебої є найсерйознішими для аеропорту Катанії принаймні за останні два десятиліття.

З 6 по 12 серпня близько 630 рейсів було перенаправлено до інших аеропортів, а понад третину з 1 974 рейсів, запланованих у Катанії, було скасовано.