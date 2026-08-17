Пепел с Этны нарушил работу аэропорта на Сицилии

Возобновление выбросов пепла из вулкана Этна вновь привело к частичному ограничению воздушного движения в международном аэропорту Катании на итальянском средиземноморском острове Сицилия.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

По словам оператора аэропорта, часть воздушного пространства была закрыта из-за выбросов пепла, что ограничило количество возможных прилетов.

До 14:00 по местному времени в Катании разрешено приземляться только пяти самолетам в час. Ограничений на вылеты нет.

В аэропорту сообщили, что в течение дня будут предоставлять обновленную информацию о дальнейшем развитии ситуации. Пассажирам было рекомендовано уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний.

Ситуация в аэропорту вернулась к норме лишь в минувшие выходные, после того как авиасообщение было серьезно нарушено на протяжении более недели.

После извержения вулкан Этна неоднократно выбрасывал вулканический пепел, что создавало значительные проблемы для воздушного движения. Многие рейсы пришлось отменить или перенаправить.

В субботу уровень опасности вулкана наконец был понижен, и авиасообщение вернулось к норме. Однако последние выбросы пепла вновь привели к ограничениям.

Сообщалось, что нынешние перебои являются самыми серьёзными для аэропорта Катании, по крайней мере, за последние два десятилетия.

С 6 по 12 августа около 630 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, а более трети из 1 974 рейсов, запланированных в Катании, были отменены.