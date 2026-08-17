Естонія відреагувала на дані ООН про жертви РФ серед цивільного населення України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на нову доповідь Ради ООН з прав людини, яка заявила, що у липні Росія вбила понад 430 українських цивільних осіб.

Про це він написав у соцмережі X, передає "Європейська правда".

Як зазначається у доповіді, лише у липні Росія вбила 437 українських цивільних осіб і поранила 2 610, що зробило цей місяць одним із найкривавіших з початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

"За цими цифрами стоять розбиті сім’ї, вкрадене майбутнє та життя, насильно обірвані. Кожна людина, вбита, покалічена або травмована Росією, заслуговує на безкомпромісну справедливість", – заявив очільник МЗС Естонії.

Він наголосив, що ці удари по цивільному населенню мають стати "приводом для проведення об’єктивних міжнародних розслідувань, незалежного моніторингу та притягнення до відповідальності через відповідні механізми".

"Тиск на Росію має посилюватися, доки відповідальність не стане неминучою. Байдужість – це співучасть", – додав Тсахкна.

Нагадаємо, Євросоюз у п’ятницю, 7 серпня, затвердив нові санкційні списки стосовно Росії, що стало відповіддю на нещодавні масовані удари по Україні.

У понеділок, 17 серпня, глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що найближчими місяцями Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії, який може стати наймасштабнішим від початку повномасштабного вторгнення.