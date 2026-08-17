Эстония отреагировала на данные ООН о жертвах РФ среди гражданского населения Украины

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на новый доклад Совета ООН по правам человека, в котором говорится, что в июле Россия убила более 430 украинских гражданских лиц.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Как отмечается в докладе, только в июле Россия убила 437 украинских гражданских лиц и ранила 2 610, что сделало этот месяц одним из самых кровавых с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

"За этими цифрами стоят разбитые семьи, украденное будущее и жизни, насильно оборванные. Каждый человек, убитый, искалеченный или травмированный Россией, заслуживает бескомпромиссной справедливости", – заявил глава МИД Эстонии.

Он подчеркнул, что эти удары по гражданскому населению должны стать "поводом для проведения объективных международных расследований, независимого мониторинга и привлечения к ответственности через соответствующие механизмы".

"Давление на Россию должно усиливаться, пока ответственность не станет неизбежной. Равнодушие – это соучастие", – добавил Цахкна.

Напомним, Евросоюз в пятницу, 7 августа, утвердил новые санкционные списки в отношении России, что стало ответом на недавние массированные удары по Украине.

В понедельник, 17 августа, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в ближайшие месяцы Европейский Союз планирует представить новый пакет санкций против России, который может стать самым масштабным с начала полномасштабного вторжения.