У Польщі кажуть, що готуються до війни, але сподіваються, що її не буде

В уряді Польщі кажуть, що готуються до потенційної війни, але сподіваються, що її не буде.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, якого цитує Polsat News.

Заступник міністра наголосив, що "якась провокація" з боку Росії може статися протягом кількох місяців.

"Ми готуємося до війни, сподіваючись, що вона ніколи не настане", – заявив Томчик.

Він прокоментував заяву командувача силами НАТО в Європі Алексуса Гринкевича, який заявив, що до 2027 року Росія може відновити свій військовий потенціал і буде готова до конфлікту з Європою.

"Ми вже не поділяємо сценарії на реальні та нереальні, а лише на ймовірні та малоймовірні. Сьогодні я б уже не встановлював крайнього терміну. Навіть якась масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися протягом кількох місяців", – оцінив Томчик.

Як він пояснив, багато що залежить від перебігу війни в Україні.

"Якщо ця війна закінчиться, то, звичайно, це дуже добре, але тоді цілком імовірно, що Росія почне відновлювати свій потенціал для наступного збройного конфлікту", – зазначив він.

За його словами, наразі Росія не готова до конфронтації з НАТО і програла б таку війну.

"Тим більше що ми бачимо: Україна стримала Росію – не кажучи вже про весь потенціал Альянсу. Ми маємо усвідомлювати свою силу. Використовувати її, наводити порядок, підтримувати Україну та тримати Росію якомога далі від нас", – підкреслив Томчик.

Лідери країн східного флангу НАТО нещодавно оприлюднили публічні попередження, посилаючись на розвіддані, які свідчать про те, що Росія готує провокації на їхній території.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше висловлював припущення, що Росія може організувати операцію під "фальшивим прапором" із використанням дронів українського виробництва.

Раніше ЗМІ писали, що Сполучені Штати нібито передали Варшаві попередження про те, що у Москві розглядають збройну провокацію проти Польщі, щоб "випробувати рішучість НАТО".