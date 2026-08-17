В Польше заявляют, что готовятся к войне, но надеются, что её не будет

В правительстве Польши заявляют, что готовятся к возможной войне, но надеются, что её не будет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, которого цитирует Polsat News.

Заместитель министра подчеркнул, что "какая-то провокация" со стороны России может произойти в течение нескольких месяцев.

"Мы готовимся к войне, надеясь, что она никогда не наступит", – заявил Томчик.

Он прокомментировал заявление командующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича, который заявил, что к 2027 году Россия может восстановить свой военный потенциал и будет готова к конфликту с Европой.

"Мы уже не делим сценарии на реальные и нереальные, а только на вероятные и маловероятные. Сегодня я бы уже не устанавливал крайнего срока. Даже какая-то масштабная провокация со стороны Кремля вполне может произойти в течение нескольких месяцев", – оценил Томчик.

Как он пояснил, многое зависит от хода войны в Украине.

"Если эта война закончится, то, конечно, это очень хорошо, но тогда вполне вероятно, что Россия начнет восстанавливать свой потенциал для следующего вооруженного конфликта", – отметил он.

По его словам, сейчас Россия не готова к конфронтации с НАТО и проиграла бы такую войну.

"Тем более что мы видим: Украина сдержала Россию – не говоря уже обо всем потенциале Альянса. Мы должны осознавать свою силу. Использовать ее, наводить порядок, поддерживать Украину и держать Россию как можно дальше от нас", – подчеркнул Томчик.

Лидеры стран восточного фланга НАТО недавно обнародовали публичные предупреждения, ссылаясь на разведданные, свидетельствующие о том, что Россия готовит провокации на их территории.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее высказывал предположение, что Россия может организовать операцию под "ложным флагом" с использованием дронов украинского производства.

Ранее СМИ писали, что Соединённые Штаты якобы передали Варшаве предупреждение о том, что в Москве рассматривают возможность вооружённой провокации против Польши, чтобы "проверить решимость НАТО".