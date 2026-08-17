В уряді Фінляндії пропонують встановити обмеження на користування соцмережами для дітей

Міністерка соціального забезпечення Фінляндії Кароліна Партанен має намір домогтися введення вікових обмежень на користування соціальними мережами.

Заяву міністерки наводить Yle, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Партанен, вона прагне, щоб це обмеження набуло чинності ще під час поточного терміну повноважень уряду.

"Я особисто вважаю, що ми маємо бути здатні краще захищати дітей від шкоди, яку завдають соціальні мережі", – наголосила вона.

Особливо тривожним, на думку міністерки, є те, що влітку, за повідомленням поліції, кількість сексуальних злочинів проти дітей значно зросла, оскільки вони дедалі частіше відбуваються в соціальних мережах.

"Звичайно, це турбує мене як міністерку, як матір, а також як колишню юридичну помічницю – раніше я допомагала багатьом дітям у різних кримінальних процесах. Я сподіваюся, що заборона на соціальні мережі також стане підтримкою, особливо для батьків, щоб, спираючись на неї, можна було б вести вдома розмови про використання соціальних мереж", – вказала Партанен.

Вона додала, що йдеться про досить масштабну реформу, і "протягом цього урядового терміну справа, ймовірно, не просунеться".

Міністерка висловила сподівання, що під час наступного урядового терміну влада зможе втілити реформу в життя.

Нагадаємо, Європейська комісія 13 липня представила звіт комісії експертів щодо безпеки дітей в інтернеті, в якому рекомендується, щоб неповнолітні віком до 13 років мали лише обмежений у часі доступ до соціальних мереж під наглядом батьків.

Перед тим Європейська комісія попередньо визнала, що компанія Meta порушила Закон про цифрові послуги (DSA) через дизайн Instagram та Facebook, що викликає залежність.