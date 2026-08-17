В правительстве Финляндии предлагают ввести ограничения на использование соцсетей для детей
Министр социального обеспечения Финляндии Каролина Партанен намерена добиться введения возрастных ограничений на использование социальных сетей.
Заявление министра приводит Yle, сообщает "Европейская правда".
Как отметила Партанен, она стремится к тому, чтобы это ограничение вступило в силу еще в течение текущего срока полномочий правительства.
"Я лично считаю, что мы должны быть способны лучше защищать детей от вреда, который наносят социальные сети", – подчеркнула она.
Особенно тревожным, по мнению министра, является то, что летом, по данным полиции, количество сексуальных преступлений против детей значительно возросло, поскольку они все чаще совершаются в социальных сетях.
"Конечно, это беспокоит меня как министра, как мать, а также как бывшего помощника юриста – раньше я помогала многим детям в различных уголовных процессах. Я надеюсь, что запрет на социальные сети также станет поддержкой, особенно для родителей, чтобы, опираясь на него, можно было бы вести дома разговоры об использовании социальных сетей", – отметила Партанен.
Она добавила, что речь идет о довольно масштабной реформе, и "в течение этого срока полномочий правительства дело, вероятно, не сдвинется с места".
Министр выразила надежду, что в ходе следующего срока полномочий правительства власти смогут воплотить реформу в жизнь.
Напомним, 13 июля Европейская комиссия представила отчет комиссии экспертов по безопасности детей в интернете, в котором рекомендуется, чтобы несовершеннолетние в возрасте до 13 лет имели лишь ограниченный по времени доступ к социальным сетям под присмотром родителей.
Ранее Европейская комиссия предварительно признала, что компания Meta нарушила Закон о цифровых услугах (DSA) из-за дизайна Instagram и Facebook, который вызывает зависимость.