Майже половина латвійців підтримують надання допомоги Україні

Майже половина опитаних латвійців підтримують надання Україні політичної, військової і гуманітарної допомоги.

Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою компанією SKDS на замовлення порталу Delfi, передає "Європейська правда".

На запитання "Чи слід Латвії й надалі надавати Україні нинішню політичну, військову та гуманітарну підтримку?" 35,4 % респондентів відповіли, що підтримку слід зберегти на нинішньому рівні.

Ще 14,5% вважають, що таку допомогу слід збільшити.

Таким чином разом кількість тих, хто виступає за підтримку України, складає 49,9%.

Водночас 23,3% респондентів дотримуються думки, що допомогу Києву необхідно повністю припинити, 19,7% опитаних гадають, що її варто зменшити.

Як повідомлялося, у Латвії запускають кампанію збору коштів на підтримку реабілітації поранених українських військових, яку приурочили до Дня незалежності України.

Раніше повідомляли, що Латвія почне вдвічі частіше приймати на лікування поранених українських військових.

У Польщі громадські ініціативи запускають програму реабілітації для демобілізованих українських ветеранів, у межах якої невеликі групи будуть приїздити у містечко на півночі країни.