Почти половина латвийцев поддерживают оказание помощи Украине

Почти половина опрошенных латвийцев поддерживают оказание Украине политической, военной и гуманитарной помощи.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией SKDS по заказу портала Delfi, сообщает "Европейская правда".

На вопрос "Следует ли Латвии и в дальнейшем оказывать Украине нынешнюю политическую, военную и гуманитарную поддержку?" 35,4 % респондентов ответили, что поддержку следует сохранить на нынешнем уровне.

Еще 14,5 % считают, что такую помощь следует увеличить.

Таким образом, в совокупности количество тех, кто выступает за поддержку Украины, составляет 49,9 %.

В то же время 23,3 % респондентов придерживаются мнения, что помощь Киеву необходимо полностью прекратить, 19,7 % опрошенных считают, что ее следует сократить.

Как сообщалось, в Латвии запускают кампанию по сбору средств в поддержку реабилитации раненых украинских военных, которую приурочили ко Дню независимости Украины.

Ранее сообщалось, что Латвия начнет в два раза чаще принимать на лечение раненых украинских военных.

В Польше общественные инициативызапускают программу реабилитации для демобилизованных украинских ветеранов, в рамках которой небольшие группы будут приезжать в городок на севере страны.