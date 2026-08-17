У Румунії допустили перехід на євро у 2032 році

Румунія за досягнення необхідних умов могла б приєднатися до єврозони у 2032 році.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра інвестицій та європейських проєктів Румунії Драгош Післару, передає "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

За його словами, перехід на європейську валюту залежить від фіскально-бюджетної консолідації, узгодженого плану розвитку та політичної стабільності.

Післару зазначив, що найближчі роки слід використати для наведення порядку у фінансах та виконання необхідних критеріїв для вступу до єврозони.

"Мета полягає в наведенні порядку у наших фінансах до 2030 року, тому я бачу можливість узгодження кількох цілей: фіскально-бюджетної консолідації, прийняття узгодженого плану розвитку країни на 2028–2034 роки – свого роду продуманого національного плану", – заявив посадовець.

"Якщо вдасться узгодити сферу фіскально-бюджетної корекції, сферу плану зростання та розвитку і, звичайно, дуже важливий аспект – забезпечення політичної стабільності, щоб дійсно досягти послідовності, Румунія могла б це зробити, скажімо, у 2030 плюс 2, адже все одно доведеться пробути у "передпокої" два роки – це, якщо хочете, період моніторингу", – зазначив в.о. міністра.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна може виконати економічні критерії Європейського Союзу щодо введення євро до 2030 року.

Перед цим в Єврокомісії заявили, що п’ять країн Європейського Союзу, які досі використовують свої національні валюти, але зобов’язані з часом перейти на євро, наразі не відповідають критеріям для запровадження єдиної валюти.