В Румынии допустили переход на евро в 2032 году

Румыния при выполнении необходимых условий могла бы присоединиться к еврозоне в 2032 году.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра инвестиций и европейских проектов Румынии Драгош Пислару, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

По его словам, переход на европейскую валюту зависит от фискально-бюджетной консолидации, согласованного плана развития и политической стабильности.

Пислару отметил, что ближайшие годы следует использовать для наведения порядка в финансах и выполнения необходимых критериев для вступления в еврозону.

"Цель заключается в наведении порядка в наших финансах к 2030 году, поэтому я вижу возможность согласования нескольких целей: фискально-бюджетной консолидации, принятия согласованного плана развития страны на 2028–2034 годы – своего рода продуманного национального плана", – заявил чиновник.

"Если удастся согласовать сферу фискально-бюджетной коррекции, сферу плана роста и развития и, конечно, очень важный аспект – обеспечение политической стабильности, чтобы действительно достичь последовательности, Румыния могла бы это сделать, скажем, в 2030 плюс 2, ведь все равно придется пробыть в "прихожей" два года – это, если хотите, период мониторинга", – отметил и.о. министра.

Напомним, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна может выполнить экономические критерии Европейского Союза по введению евро к 2030 году.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что пять стран Европейского Союза, которые до сих пор используют свои национальные валюты, но обязаны со временем перейти на евро, в настоящее время не соответствуют критериям для введения единой валюты.