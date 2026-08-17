У словацькій опозиції кажуть, що РФ могла стежити за громадянами через камери, встановлені МВС

Росія могла шпигувати за громадянами Словаччини та стежити за дорогами за допомогою камер, встановлених Міністерством внутрішніх справ.

Про це заявив голова найбільшої опозиційної партії Словаччини Міхал Шимечка, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Він назвав цю ситуацію "величезним провалом у сфері безпеки" та скандалом, на який повинен звернути увагу й прем'єр Роберт Фіцо.

"Камери сконструйовані таким чином, що в них вбудовано "задні двері" для російської сторони", – зазначає голова партії "Прогресивна Словаччина".

Поки що Фіцо не прокоментував цю справу. На думку Шимечки, міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток повинен піти у відставку.

Опозиційна партія подає кримінальну скаргу щодо встановлення російських камер. Вона також вимагає, щоб президент Петер Пеллегріні, який досі не коментував цей інцидент, висловився щодо ситуації.

Політик партії "Прогресивна Словаччина" Петер Батор отримав повну інформацію про камери, що містили російські компоненти, завдяки запиту на надання інформації.

За словами Батора, камери мають модуль та права адміністратора, які неможливо змінити, і той, хто їх має, також отримує повний доступ до даних з камери та підключених до неї мереж.

Він також пояснив, що отримати доступ до камери дуже просто. За його словами, такі пристрої призначені для російського шпигунства.

Він зазначив, що до камер було підключено кілька телефонних номерів, які мали до них доступ, і всі вони були з Санкт-Петербурга.

"Це не просто стеження за громадянами Словацької Республіки, це також доступ до баз даних. Завдяки цьому віддаленому підключенню будь-хто міг отримати доступ до баз даних Міністерства внутрішніх справ", – зазначає він.

Минулого тижня стало відомо, що у Словаччині опозиційна партія "Свобода і солідарність" (SAS) вимагає від прем’єра Роберта Фіцо звільнити міністра внутрішніх справ Матуша Шутай Ештока через скандал з російськими камерами на дорогах.

Наприкінці лютого SAS подала у прокуратуру заяву про скоєння злочину через рішення прем’єра Роберта Фіцо зупинити аварійне постачання електроенергії Україні.