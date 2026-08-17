В словацкой оппозиции заявляют, что РФ могла следить за гражданами через камеры, установленные МВД

Россия могла шпионить за гражданами Словакии и следить за дорогами с помощью камер, установленных Министерством внутренних дел.

Об этом заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии Словакии Михал Шимечка, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Он назвал эту ситуацию "огромным провалом в сфере безопасности" и скандалом, на который должен обратить внимание и премьер Роберт Фицо.

"Камеры сконструированы таким образом, что в них встроены "задние дверцы" для российской стороны", – отмечает лидер партии "Прогрессивная Словакия".

Пока что Фицо не прокомментировал этот случай. По мнению Шимечки, министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток должен уйти в отставку.

Оппозиционная партия подает уголовное заявление в связи с установкой российских камер. Она также требует, чтобы президент Петер Пеллегрини, который до сих пор не комментировал этот инцидент, высказался по поводу сложившейся ситуации.

Политик партии "Прогрессивная Словакия" Петер Батор получил полную информацию о камерах, содержащих российские компоненты, благодаря запросу на предоставление информации.

По словам Батора, камеры имеют модуль и права администратора, которые невозможно изменить, и тот, кто ими обладает, также получает полный доступ к данным с камеры и подключенных к ней сетей.

Он также пояснил, что получить доступ к камере очень просто. По его словам, такие устройства предназначены для российского шпионажа.

Он отметил, что к камерам было подключено несколько телефонных номеров, имевших к ним доступ, и все они были из Санкт-Петербурга.

"Это не просто слежка за гражданами Словацкой Республики, это также доступ к базам данных. Благодаря этому удаленному подключению любой мог получить доступ к базам данных Министерства внутренних дел", – отмечает он.

На прошлой неделе стало известно, что в Словакии оппозиционная партия "Свобода и солидарность" (SAS) требует от премьера Роберта Фицо уволить министра внутренних дел Матуша Шутай Эштока из-за скандала с российскими камерами на дорогах.

В конце февраля SAS подала в прокуратуру заявление о совершении преступления в связи с решением премьера Роберта Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину.