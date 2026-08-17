Фіцо заперечує ризики для безпеки Словаччини через російські камери на дорогах

Словацький прем'єр Роберт Фіцо заперечує, що Словаччині загрожує небезпека з точки зору безпеки через російські камери на дорогах.

Про це повідомляє "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

На його думку, не має значення, звідки походять компоненти – з Росії, Китаю чи Німеччини, США чи Франції.

Прем'єр-міністр висловив свою позицію на пресконференції, тримаючи в руках електронний пристрій, який він взяв із зони для преси – це був мікрофон Denník N. Фіцо запитав журналістів, чи можуть вони з відстані розгледіти, що написано на пристрої дрібним шрифтом. Він стверджував, що, хоча тримає пристрій у руці, сам не може розгледіти літери.

"Ви вірите, що над мною знаходиться супутник, який може бачити й прочитати все це? Про що ви, в біса, говорите? Невже Словаччина перебуває під загрозою безпеки через дві камери, призначені для контролю дорожнього руху?" – запитав Фіцо.

Прем’єр-міністр додав, що громадськість не має уявлення, на що здатний шпигунський супутник. Фіцо стверджує, що не може цього сказати, але йому "стискається шлунок", коли він чує, ніби ці дві дорожні камери призначені для загрози безпеці Словаччини.

Минулого тижня стало відомо, що у Словаччині опозиційна партія "Свобода і солідарність" (SAS) вимагає від прем’єра Роберта Фіцо звільнити міністра внутрішніх справ Матуша Шутай Ештока через скандал з російськими камерами на дорогах.

Голова найбільшої опозиційної партії Словаччини Міхал Шимечка також заявив, що Шутай Ешток має піти у відставку. За його словами, Росія могла шпигувати за громадянами Словаччини та стежити за дорогами за допомогою камер, встановлених Міністерством внутрішніх справ.

Аналіз, проведений Управлінням національної безпеки (NBÚ) Словацької Республіки, раніше підтвердив, що радарні камери, встановлені на словацьких дорогах, містять російські компоненти.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що камери ще не були введені в експлуатацію, тому ризику витоку інформації немає. Наразі камери зникли з доріг.