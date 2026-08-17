Фицо отрицает угрозу безопасности Словакии из-за российских камер на дорогах

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отрицает, что Словакии грозит опасность с точки зрения безопасности из-за российских камер на дорогах.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Dennik N.

По его мнению, не имеет значения, откуда происходят компоненты – из России, Китая или Германии, США или Франции.

Премьер-министр высказал свою позицию на пресс-конференции, держа в руках электронное устройство, которое он взял из зоны для прессы – это был микрофон Denník N. Фицо спросил журналистов, могут ли они издалека разглядеть, что написано на устройстве мелким шрифтом. Он утверждал, что, хотя держит устройство в руке, сам не может разглядеть буквы.

"Вы верите, что над мной находится спутник, который может видеть и прочитать все это? О чем вы, черт возьми, говорите? Неужели Словакия находится под угрозой безопасности из-за двух камер, предназначенных для контроля дорожного движения?" – спросил Фицо.

Премьер-министр добавил, что общественность не имеет представления, на что способен шпионский спутник. Фицо утверждает, что не может этого сказать, но у него "сжимается желудок", когда он слышит, будто эти две дорожные камеры представляют угрозу безопасности Словакии.

На прошлой неделе стало известно, что в Словакии оппозиционная партия "Свобода и солидарность" (SAS) требует от премьера Роберта Фицо уволить министра внутренних дел Матуша Шутай Эштока из-за скандала с российскими камерами на дорогах.

Председатель крупнейшей оппозиционной партии Словакии Михал Шимечка также заявил, что Шутай Эшток должен уйти в отставку. По его словам, Россия могла шпионить за гражданами Словакии и следить за дорогами с помощью камер, установленных Министерством внутренних дел.

Анализ, проведенный Управлением национальной безопасности (NBÚ) Словацкой Республики, ранее подтвердил, что радарные камеры, установленные на словацких дорогах, содержат российские компоненты.

Министерство внутренних дел заявило, что камеры еще не были введены в эксплуатацию, поэтому риска утечки информации нет. В настоящее время камеры исчезли с дорог.