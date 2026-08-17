Дружина Трампа похвалилася поверненням дитини з України до Росії

У офісі першої леді США Меланії Трамп заявили, що вона нібито сприяла возз'єднанню ще однієї дитини з її родиною, з якою вона була розлучена через розв'язану РФ війну.

Про це йдеться у заяві Офісу першої леді США, повідомляє "Європейська правда".

Виправлено 18 серпня о 12:30. У новині змінено заголовок та лід.

Першочергово у новині вказувалося, що Меланія Трамп допомогла возз'єднати українську родину. У першоджерелі не було уточнено національність дитини чи її сім'ї. Дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова, згодом повідомила, що йдеться про дівчинку, яка народилася в Москві та переїхала до родичів в Україну. Зрештою, дитину "повернули" з України до Росії. Ми перепрошуємо за цю помилку.

У заяві зазначено, що на сьогодні зусилля Меланії Трамп сприяли возз’єднанню 34 дітей з їхніми родинами.

У Білому домі пов'язують ці зусилля з листом, який перша леді раніше написала кремлівському правителю Владіміру Путіну.

"Немає нічого сильнішого, ніж возз’єднання матері з дитиною після тривалої розлуки. Мій представник і я зосереджені на тому, щоб сприяти подальшому возз’єднанню людей, розлучених зі своїми близькими через війну між Україною та Росією", – заявила Меланія Трамп.

Раніше президент США заявляв про "нейтральність" своєї дружини Меланії, коментуючи вплив першої леді на його рішення щодо України.