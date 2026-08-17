Супруга Трампа похвасталась тем, что вернула ребенка из Украины в Россию

В офисе первой леди США Мелании Трамп заявили, что она якобы способствовала воссоединению ещё одного ребёнка с его семьёй, с которой он был разлучен из-за войны, развязанной РФ.

Об этом говорится в заявлении Офиса первой леди США, сообщает "Европейская правда".

Исправлено 18 августа в 12:30. В новости изменены заголовок и лид.

Изначально в новости указывалось, что Мелания Трамп помогла воссоединить украинскую семью. В первоисточнике не была указана национальность ребенка или семьи. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова впоследствии сообщила, что речь идет о девочке, которая родилась в Москве и переехала к родственникам в Украину. В итоге ребенка "вернули" из Украины в Россию. Приносим извинения за эту ошибку.

В заявлении отмечается, что на сегодня усилия Мелании Трамп способствовали воссоединению 34 детей с их семьями.

В Белом доме связывают эти усилия с письмом, которое первая леди ранее написала кремлевскому лидеру Владимиру Путину.

"Нет ничего сильнее, чем воссоединение матери с ребенком после длительной разлуки. Мой представитель и я сосредоточены на том, чтобы способствовать дальнейшему воссоединению людей, разлученных со своими близкими из-за войны между Украиной и Россией", – заявила Мелания Трамп.

Ранее президент США заявлял о "нейтральности" своей супруги Мелании, комментируя влияние первой леди на его решения по Украине.