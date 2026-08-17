Американский турист погиб после удара молнии на вулкане Этна

На сицилийском вулкане Этна молния поразила 30-летнего гражданина США, когда он совершал восхождение – мужчина скончался по дороге в больницу в Катании, куда его доставляли после спасения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Ansa.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. По предварительным данным, американец поднимался на вулкан через запрещенную для посещения зону, когда началась гроза.

Спасатели нашли его около 20:00 в тяжелом состоянии и доставили в больницу в Катании. Однако мужчину привезли в медицинское учреждение уже мертвым.

Грозы охватили значительную часть Италии после завершения очередной волны аномальной жары.

Этна в последнее время привлекает значительное внимание туристов из-за зрелищных извержений. Этот вулкан является самым высоким действующим вулканом в Европе.

На днях возобновление выбросов пепла из Этны привело к частичному ограничению воздушного движения в международном аэропорту Катании.

Сообщалось, что последние перебои стали самыми серьезными для аэропорта Катании, по крайней мере, за последние два десятилетия.