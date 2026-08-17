Politico: номери міністра оборони Британії і ще двох міністрів злили у мережу

Особисті номери мобільних телефонів трьох міністрів уряду Великої Британії – зокрема міністра оборони Веса Стрітінга – були опубліковані в інтернеті разом із їхніми іменами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Це відкриття з’явилося після того, як Politico повідомило, що прем’єр-міністр Енді Бернем став жертвою шахрайства– він відповідав на повідомлення від особи, яка видавала себе за Сьюзен Вайлз, главу адміністрації Білого дому Дональда Трампа, перш ніж запідозрити, що контакт є фейковим, і припинити розмову.

Перевіривши список членів уряду, Politico виявило в мережі опубліковані номери Стрітінга, міністра юстиції Алекса Норріса та міністра у справах Північної Ірландії Кріса Браянта. Видання не вказує, де саме можна знайти ці номери, щоб уникнути подальшого ризику для безпеки.

Усі троє міністрів відмовилися надати офіційні коментарі. Згадку про номер Стрітінга в мережі вже видалено, а посадовці працюють над видаленням інших двох.

Міністрам видаються захищені урядові пристрої для виконання службових обов’язків, зокрема для посад із високим рівнем ризику, таких як оборона, і від них очікується, що вони використовуватимуть їх для неперсональних комунікацій.

Речник уряду заявив: "Уряд має налагоджені надійні процедури для забезпечення безпеки конфіденційної інформації".

Однак Прерана Джоші, наукова співробітниця аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI), зазначила, що наявність прямих номерів телефонів міністрів Кабінету міністрів у відкритому доступі становить ризик, попередивши, що номери можуть бути підроблені та використані для дзвінків іншим особам у той час, коли Велика Британія перебуває "у ситуації підвищеної загрози" на глобальному рівні.

Колишній міністр оборони Бен Воллес – який сам у 2022 році став мішенню для самозванців, що видавали себе за прем’єр-міністра України, – заявив, що цей інцидент "демонструє: наші супротивники завжди шукають слабкі місця в нашому спілкуванні".

У червні 2022 року шахрай, який видавав себе за мера Києва Віталія Кличка, зв’язався по відеозв’язку з бургомістром Берліна та спілкувався з нею пів години.

У липні 2025 року ЗМІ писали, що невідомий зловмисник видавав себе за державного секретаря США Марко Рубіо і писав кільком американським посадовцям і міністрам закордонних справ інших держав.