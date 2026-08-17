Politico: номера министра обороны Великобритании и ещё двух министров слили в сеть

Личные номера мобильных телефонов трёх министров правительства Великобритании – в частности, министра обороны Уэса Стритинга – были опубликованы в интернете вместе с их именами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Это открытие появилось после того, как Politico сообщило, что премьер-министр Энди Бернем стал жертвой мошенничества – он отвечал на сообщения от человека, выдававшего себя за Сьюзан Вайлз, главу администрации Белого дома Дональда Трампа, прежде чем заподозрить, что контакт является фейковым, и прекратить разговор.

Проверив список членов правительства, Politico обнаружило в сети опубликованные номера Стритинга, министра юстиции Алекса Норриса и министра по делам Северной Ирландии Криса Брайанта. Издание не указывает, где именно можно найти эти номера, чтобы избежать дальнейшего риска для безопасности.

Все трое министров отказались дать официальные комментарии. Упоминание о номере Стритинга в сети уже удалено, а чиновники работают над удалением остальных двух.

Министрам выдаются защищенные правительственные устройства для выполнения служебных обязанностей, в частности для должностей с высоким уровнем риска, таких как оборона, и от них ожидается, что они будут использовать их для неличной переписки.

Пресс-секретарь правительства заявил: "У правительства налажены надежные процедуры для обеспечения безопасности конфиденциальной информации".

Однако Прерана Джоши, научный сотрудник аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), отметила, что наличие прямых телефонных номеров министров Кабинета министров в открытом доступе представляет риск, предупредив, что номера могут быть подделаны и использованы для звонков другим лицам в то время, когда Великобритания находится "в ситуации повышенной угрозы" на глобальном уровне.

Бывший министр обороны Бен Уоллес – который сам в 2022 году стал мишенью для самозванцев, выдававших себя за премьер-министра Украины, – заявил, что этот инцидент "демонстрирует: наши противники всегда ищут слабые места в нашей коммуникации".

В июне 2022 года мошенник, выдававший себя за мэра Киева Виталия Кличко,связался по видеосвязи с мэром Берлина и общался с ней полчаса.

В июле 2025 года СМИ писали, что неизвестный злоумышленник выдавал себя за государственного секретаря США Марко Рубио и писал нескольким американским чиновникам и министрам иностранных дел других государств.