В Хорватии четырём подозреваемым в поджогах назначили месяц предварительного заключения

В Хорватии задержали четырех человек, подозреваемых в умышленном поджоге десяти пожаров в районе города Задар; судья избрал им меру пресечения в виде предварительного заключения сроком на один месяц.

Об этом пишет Index, передает "Европейская правда".

Как отмечается, четверо подозреваемых проведут месяц под предварительным арестом после того, как следственный судья Окружного суда в Задаре Хрвое Вискович подтвердил, что в настоящее время имеется достаточный уровень подозрения, чтобы обосновать содержание под стражей.

"Четверо подозреваемых задержаны по подозрению в совершении тяжкого преступления против общественной безопасности, наказываемого лишением свободы на срок от одного до десяти лет", – сказал он.

Предварительное заключение под стражу было назначено по нескольким причинам. В отношении троих подозреваемых суд установил риск оказания влияния на свидетелей, а в отношении всех четверых – риск повторного совершения преступления. Одного из задержанных, который, как отмечается, помимо хорватского гражданства имеет также сербское, также оставили под стражей из-за риска побега.

Судья отметил, что подозреваемые активно защищались и частично признали свою причастность к некоторым инкриминируемым им действиям.

"Они частично признали некоторые из инкриминируемых им преступлений. На данный момент мотива нет. Поджог сухой травы на обочине дороги – это абсолютно умышленный поступок. В этом нет никаких сомнений. Что касается того, договорились ли они, я пока ничего сказать не могу", – отметил он.

Расследование продолжается, и не исключено возможное изменение квалификации преступлений. Судья подчеркнул, что это лишь начало расследования. В течение следующего месяца государственная прокуратура проведет следственные процедуры, чтобы установить полную картину событий и роль каждого подозреваемого.

"Во всех этих местах необходимо провести анализ причин возникновения пожара; также нужно проанализировать их одежду на наличие следов зажигательного вещества. Это все гипотезы. На данный момент у нас есть только тот факт, что они признались в поджоге с помощью зажигалок, и это все", – пояснил он.

Кроме того, правоохранители также проанализируют содержимое изъятых мобильных телефонов.

Как отмечается, эту четверку подозревают в умышленном поджоге десяти пожаров 14 и 15 августа. Ключевым для задержания стало сообщение от очевидцев, которые заметили попытку поджечь траву у дороги недалеко от Бенковаца. Они самостоятельно потушили огонь, запомнили номерные знаки и тип автомобиля и передали информацию полиции.

Это позволило правоохранителям оперативно установить местонахождение подозреваемых и задержать их.

14 августа сообщалось, что вблизи хорватского Сплита на юге страны тушили крупный лесной пожар, который частично затронул жилые кварталы; пострадали более 30 человек.