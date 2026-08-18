У Молдові після падіння безпілотника виявили вирву завглибшки 50 сантиметрів

У Молдові фахівці з технічного підрозділу та підрозділу з вибухонебезпечних речовин поліції провели візуальний огляд безпілотника, який розбився на території країни.

Про це повідомила поліція Молдови у Facebook, передає "Європейська правда".

Як зазначається, на околиці села Талмаза Штефан-Водаського району, на сільськогосподарському полі, засіяному кукурудзою, встановили місце падіння та вибуху.

В результаті огляду фахівці виявили "вирву діаметром приблизно 2 метри та глибиною близько 50 сантиметрів". Як зазначається, ударна хвиля охопила площу приблизно 45 × 20 метрів.

Фото: Facebook / Poliția Republicii Moldova

На ураженій ділянці було знайдено уламки безпілотника, зокрема компоненти системи управління польотом, а також силової установки, що складалася з турбореактивного двигуна.

Крім того, фахівці виявили численні уламки фюзеляжу літального апарата, а також розбиті електронні модулі, які, ймовірно, є компонентами системи управління.

"Попередній аналіз свідчить, що компоненти, знайдені на місці події, мають схожість із тими, що використовуються в безпілотних літальних апаратах ракетного типу, оснащених турбореактивною силовою установкою", – наголосили в поліції.

Фото: Facebook / Poliția Republicii Moldova

Зазначається, що наразі неможливо остаточно визначити тип літального апарата через брак інформації щодо його технічних і тактичних параметрів та відсутність конкретних ідентифікаційних позначок.

Фахівці проведуть додаткові експертні аналізи та спеціалізовані розслідування для точного визначення типу пристрою, його технічних характеристик та всіх обставин, пов’язаних з інцидентом.

Як писали, 17 серпня ввечері повітряний об'єкт увійшов у повітряний простір Республіки Молдова, згодом був зафіксований вибух.

Нагадаємо, ввечері 10 серпня повітряний простір Молдови вчергове порушив російський дрон, ймовірно, реактивний "Шахед".

Також у неділю, 9 серпня, у Молдові вибухнув апарат нового типу, які ще не падали на території країни.

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що деякі дрони потрапляють у повітряний простір країни випадково, а інші – навмисно.