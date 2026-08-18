В Молдове после падения беспилотника обнаружили воронку глубиной 50 сантиметров

В Молдове специалисты из технического подразделения и подразделения по взрывоопасным веществам полиции провели визуальный осмотр беспилотника, разбившегося на территории страны.

Об этом сообщила полиция Молдовы в Facebook, передает "Европейская правда".

Как отмечается, на окраине села Талмаза Штефан-Водасского района, на сельскохозяйственном поле, засеянном кукурузой, было установлено место падения и взрыва.

В результате осмотра специалисты обнаружили "воронку диаметром примерно 2 метра и глубиной около 50 сантиметров". Как отмечается, ударная волна охватила площадь примерно 45 × 20 метров.

Фото: Facebook / Poliția Republicii Moldova

На пораженном участке были найдены обломки беспилотника, в частности компоненты системы управления полётом, а также силовой установки, состоящей из турбореактивного двигателя.

Кроме того, специалисты обнаружили многочисленные обломки фюзеляжа летательного аппарата, а также разбитые электронные модули, которые, вероятно, являются компонентами системы управления.

"Предварительный анализ показывает, что компоненты, найденные на месте происшествия, имеют сходство с теми, которые используются в беспилотных летательных аппаратах ракетного типа, оснащённых турбореактивной силовой установкой", – подчеркнули в полиции.

Фото: Facebook / Poliția Republicii Moldova

Отмечается, что на данный момент невозможно окончательно определить тип летательного аппарата из-за недостатка информации о его технических и тактических параметрах и отсутствия конкретных идентификационных обозначений.

Специалисты проведут дополнительные экспертные анализы и специализированные расследования для точного определения типа устройства, его технических характеристик и всех обстоятельств, связанных с инцидентом.

Как сообщалось, 17 августа вечером воздушный объект вошёл в воздушное пространство Республики Молдова, впоследствии был зафиксирован взрыв.

Напомним, вечером 10 августа воздушное пространство Молдовы в очередной раз нарушил российский дрон, вероятно, реактивный "Шахед".

Также в воскресенье, 9 августа, в Молдове взорвался аппарат нового типа, подобные которому ранее не падали на территории страны.

Президент Молдовы Мая Санду считает, что некоторые дроны попадают в воздушное пространство страны случайно, а другие – намеренно.