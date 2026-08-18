Опитування: рейтинг схвалення Трампа впав до 33%

Рейтинг схвалення американського президента Дональда Трампа впав до найнижчого рівня за весь термін його президентства, а переважна більшість американців стурбована тим, що війна США з Іраном триватиме довго.

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, передає "Європейська правда".

Як свідчить опитування, лише 33% респондентів, опитаних протягом чотирьох днів, заявили, що схвалюють діяльність Трампа в Білому домі, тоді як 64% висловили несхвалення.

Рейтинг схвалення Трампа, який знизився з 35%, зафіксованих в опитуванні, що завершилося на початку серпня, і є нижчим, ніж будь-коли протягом його поточного терміну, тепер зрівнявся з найнижчим рівнем за його попередньої каденції, досягнутим у грудні 2017 року.

Дані опитування свідчать, що близько 80% американців – у тому числі 87% демократів і 71% республіканців – вважають, що участь США у війні з Іраном "продовжуватиметься протягом тривалого часу".

Водночас лише 16% опитаних вважають, що конфлікт, ймовірно, закінчиться за кілька тижнів.

Опитування Reuters/Ipsos, яке проводилося онлайн, охопило 1166 дорослих громадян США по всій країні, а похибка становила 3 процентні пункти в будь-якому напрямку.

Днями Трамп заявив, що планує оголосити Ормузьку протоку територією США після того, як Сполучені Штати "завершать розгром Ірану".

В Ірані відповіли, що Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту, авіаносця, виконавчого указу чи передвиборчої промови.

Міністр оборони США Піт Гегсет стверджує, що американські військові мають достатньо ресурсів для підтримки морської блокади Ірану на невизначений термін.