Опрос: рейтинг одобрения Трампа упал до 33%

Рейтинг одобрения американского президента Дональда Трампа упал до самого низкого уровня за весь период его президентства, а подавляющее большинство американцев обеспокоены тем, что война США с Ираном затянется.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, передает "Европейская правда".

Как показывает опрос, лишь 33% респондентов, опрошенных в течение четырёх дней, заявили, что одобряют деятельность Трампа в Белом доме, тогда как 64% выразили неодобрение.

Рейтинг одобрения Трампа, который снизился с 35%, зафиксированных в опросе, завершившемся в начале августа, и является самым низким за весь его текущий срок, теперь сравнялся с самым низким уровнем во время его предыдущего срока, достигнутым в декабре 2017 года.

Данные опроса свидетельствуют, что около 80% американцев – в том числе 87% демократов и 71% республиканцев – считают, что участие США в войне с Ираном "продлится долгое время".

В то же время лишь 16% опрошенных полагают, что конфликт, вероятно, закончится через несколько недель.

Опрос Reuters/Ipsos, проводившийся онлайн, охватил 1166 взрослых граждан США по всей стране, а погрешность составила 3 процентных пункта в любую сторону.

На днях Трамп заявил, что планирует объявить Ормузский пролив территорией США после того, как Соединенные Штаты "завершат разгром Ирана".

В Иране ответили, что Ормузский пролив невозможно захватить с помощью твита, авианосца, исполнительного указа или предвыборной речи.

Министр обороны США Пит Хегсет утверждает, что у американских военных достаточно ресурсов для поддержания морской блокады Ирана на неопределенный срок.