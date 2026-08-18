Молдавские фермеры угрожают протестами из-за льготного транзита для Украины

Молдавская ассоциация аграриев "Сила фермеров" угрожает масштабными протестами, если до 21 августа власти "ничего не предпримут" в связи с их опасениями по поводу предоставленной Украине скидки на железнодорожный транзит грузов.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь рассказал, что встретился с премьер-министром Василе Тофаном и объяснил ему позицию аграриев относительно льготного железнодорожного транзита для украинских грузов.

"У нас уже была подобная ситуация в 2022–2023 годах, когда плохо организованный транзит продукции из соседней страны заблокировал экспорт отечественной продукции. Молдавским фермерам пришлось продавать продукцию значительно дешевле себестоимости. Мы не можем допустить, чтобы наш экспорт оказался под угрозой из-за логистических или таможенных препятствий", – заявил он.

Слусарь подчеркнул, что фермеры требуют своего участия в обсуждениях по организации транзита грузов из Украины.

Ассоциация собирается подождать до 21 августа, когда Тофан пообещал провести еще одну встречу с ними, и после этого, если не увидит удовлетворительных шагов навстречу, планирует массовые протесты.

Ассоциация экспортеров зерновых и масличных культур в Молдове также заявила, что опасается перегрузки молдавской железной дороги из-за увеличения объемов транзита украинского зерна.

Напомним, 12 августа стало известно, что Украина и Молдова договорились о 50-процентной скидке на транзитные железнодорожные перевозки украинских грузов по территории Молдовы – что становится критически важным для Киева в условиях интенсивных обстрелов РФ черноморских портов, которые до сих пор были воротами для экспорта.

Президент Молдовы подчеркивает, что поддержка транзита украинского зерна необходима для того, чтобы Украина могла продавать свою продукцию и иметь средства на оборону от агрессии РФ.