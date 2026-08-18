Немецкий министр пообещал помощь в восстановлении защитной оболочки ЧАЭС
Министр окружающей среды Германии Карстен Шнайдер во время своего визита в Киев пообещал оказать Украине помощь в устранении повреждений защитной оболочки Чернобыльской атомной электростанции.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.
"Поврежденную защитную оболочку над разрушенным реактором необходимо отремонтировать", – заявил Шнайдер.
По словам экспертов, защитная функция стальной конструкции, возведенной над ранее построенным бетонным саркофагом стоимостью в миллиарды, больше не гарантирована.
Руководство АЭС оценивает расходы на ремонт примерно в 500 миллионов евро.
Ремонт является чрезвычайно сложным, отметил Шнайдер, "и для его своевременного выполнения требуются совместные международные усилия".
"Соответствующий процесс уже начался среди стран "Группы семи", – сказал он.
Как сообщалось, Европейский Союз направит 75 млн евро в виде грантовой помощи на восстановление нового безопасного конфайнмента Чернобыльской атомной электростанции.
Также стало известно, что Норвегия выделяет более 9 млн евро на восстановление защитного саркофага над Чернобыльской АЭС после повреждения российским беспилотником.
В апреле США выразили готовность предоставить до 100 млн долларов в рамках совместных усилий "Группы семи" для ремонта нового саркофага над Чернобыльской АЭС.