Немецкий министр пообещал помощь в восстановлении защитной оболочки ЧАЭС

Министр окружающей среды Германии Карстен Шнайдер во время своего визита в Киев пообещал оказать Украине помощь в устранении повреждений защитной оболочки Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Поврежденную защитную оболочку над разрушенным реактором необходимо отремонтировать", – заявил Шнайдер.

По словам экспертов, защитная функция стальной конструкции, возведенной над ранее построенным бетонным саркофагом стоимостью в миллиарды, больше не гарантирована.

Руководство АЭС оценивает расходы на ремонт примерно в 500 миллионов евро.

Ремонт является чрезвычайно сложным, отметил Шнайдер, "и для его своевременного выполнения требуются совместные международные усилия".

"Соответствующий процесс уже начался среди стран "Группы семи", – сказал он.

Как сообщалось, Европейский Союз направит 75 млн евро в виде грантовой помощи на восстановление нового безопасного конфайнмента Чернобыльской атомной электростанции.

Также стало известно, что Норвегия выделяет более 9 млн евро на восстановление защитного саркофага над Чернобыльской АЭС после повреждения российским беспилотником.

В апреле США выразили готовность предоставить до 100 млн долларов в рамках совместных усилий "Группы семи" для ремонта нового саркофага над Чернобыльской АЭС.