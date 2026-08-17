У Раді кажуть, що є "великі шанси" на перепризначення Сибіги главою МЗС

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко вважає, що є "дуже високі шанси" на перепризначення парламентом Андрія Сибіги на пост міністра закордонних справ.

Про це він сказав у коментарі "Укрінформу", пише "Європейська правда".

За словами Мережка, якщо президент внесе кандидатуру Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ, то "є величезні шанси, що його кандидатуру підтримають і комітет, і, відповідно, зала".

"Тому що з ним немає проблем, до нього немає претензій. Наприклад, з нашим комітетом у нього склалися нормальні робочі відносини. Він така особа, яка не займається самопіаром, а яка працює", – сказав Мережко.

Він додав, що сам особисто підтримає кандидатуру Сибіги.

На запитання, як ставляться до цієї кандидатури в опозиційних колах парламенту, голова комітету зауважив, що кандидатура Сибіги "не викликає там роздратування".

У відповідь на питання, чи планується розгляд призначення нового міністра закордонних справ у Верховній Раді цього тижня, Мережко сказав, що не володіє такою інформацією.

"Можливо, йдеться про те, що мають бути подання на двох міністрів одразу – оборони та закордонних справ. Якщо з міністром закордонних справ більш-менш ясно, то з кандидатурою міністра оборони – не до кінця", – сказав голова комітету.

Верховна Рада України у четвер, 16 липня, звільнила міністра закордонних справ Андрія Сибігу, проголосувавши за звільнення всього уряду Юлії Свириденко.

17 липня на засіданні уряду під керівництвом премʼєр-міністра Сергія Корецького Сибігу призначили виконувачем обовʼязків міністра закордонних справ України.