В Раду пока не поступило представление о назначении главы МИД

В Верховную Раду на данный момент не поступали представления о назначении министров иностранных дел и обороны.

Об этом заявил спикер ВР Руслан Стефанчук, которого цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Депутат Дмитрий Костюк спросил у Стефанчука, вносил ли президент Владимир Зеленский в парламент представления о назначении Евгения Хмары министром обороны, а Андрея Сибиги – министром иностранных дел.

"На данный момент представления о назначении министров обороны и иностранных дел в Раду не поступали", – ответил он.

В понедельник председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко высказал мнение, что есть "очень высокие шансы" на повторное назначение Андрея Сибиги министром иностранных дел.

Верховная Рада Украины в четверг, 16 июля, уволила министра иностранных дел Андрея Сибигу, проголосовав за отставку всего правительства Юлии Свириденко.

17 июля на заседании правительства под руководством премьер-министра Сергея Корецкого Сибигу назначили исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины.