Опросы указывают на возможность смены власти в Швеции после сентябрьских выборов

В Швеции накануне выборов 13 сентября левоцентристская оппозиция опережает правую правящую коалицию на 10 процентных пунктов, что делает смену правительства вполне вероятной.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу SVT.

Опрос, проведенный с 3 по 16 августа, показал, что лидер социал-демократов Магдалена Андерссон, вероятно, вновь станет премьер-министром после четырех лет в оппозиции, сменив Ульфа Кристерссона из правоцентристской Умеренной партии.

Согласно опросу, проведенному социологической компанией Verian, четыре левоориентированные партии Швеции получили совокупную поддержку в 53,9 %, что, по оценкам, обеспечит им 196 мест в парламенте, тогда как коалиционное правительство набрало 43,9 %, или 153 места.

В ходе предвыборной кампании основное внимание уделялось вопросам стоимости жизни, а также безопасности, иммиграции, преступности и энергоснабжению.

В Швеции 13 сентября состоятся выборы в парламент, а также в региональные и местные советы.

Досрочное голосование начнется 26 августа и продлится до дня выборов.

Напомним, весной премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что его Умеренная партия после парламентских выборов в сентябре хочет сформировать правительство большинства, в которое войдут ультраправые "Шведские демократы".

В июне прошлого года ультраправая партия "Шведские демократы" официально извинилась за прежние связи этой политической силы с нацизмом и антисемитизмом.