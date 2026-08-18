Українці в Німеччині тепер можуть обмінювати водійські права без іспитів

З 18 серпня власники чинних українських водійських посвідчень можуть обміняти їх на німецькі без складання теоретичного та практичного іспитів.

Про це повідомило посольство України в Німеччині, пише "Європейська правда".

Нові правила поширюються на українські посвідчення категорій A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D і DE. При цьому українська категорія A1 відповідає німецькій категорії AM.

Для обміну посвідчень категорій C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D і DE, як і раніше, необхідно підтвердити медичну придатність та відповідність вимогам до зору.

Окреме правило діє для водіїв, які мають українську категорію C або D, видану без категорії B. У такому разі для отримання німецької категорії B доведеться скласти теоретичний та практичний іспити. Водночас отримати німецьку категорію C або D без попередньої категорії B неможливо.

Для обміну посвідчення необхідно мати офіційне місце проживання в Німеччині. Звертатися потрібно до місцевого відомства з питань водійських посвідчень (Führerscheinstelle) за місцем реєстрації.

У посольстві рекомендують перед поданням документів перевірити актуальні вимоги безпосередньо у відповідному місцевому відомстві, оскільки окремі процедурні вимоги можуть відрізнятися залежно від федеральної землі.

Нагадаємо, восени 2025 року Європарламент затвердив оновлення правил ЄС щодо водійських посвідчень, які мають на меті сприяти безпеці дорожнього руху та зменшити кількість ДТП.

Весною в уряді Польщі анонсували відчутні зміни порядку складання практичних водійських іспитів.