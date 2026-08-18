Украинцы в Германии теперь могут обменять водительские права без сдачи экзаменов

С 18 августа владельцы действующих украинских водительских удостоверений могут обменять их на немецкие без сдачи теоретического и практического экзаменов.

Об этом сообщило посольство Украины в Германии, пишет "Европейская правда".

Новые правила распространяются на украинские водительские удостоверения категорий A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE. При этом украинская категория A1 соответствует немецкой категории AM.

Для обмена водительских удостоверений категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE, как и ранее, необходимо подтвердить медицинскую пригодность и соответствие требованиям к зрению.

Отдельное правило действует для водителей, имеющих украинскую категорию C или D, выданную без категории B. В таком случае для получения немецкой категории B придется сдать теоретический и практический экзамены. При этом получить немецкую категорию C или D без предварительной категории B невозможно.

Для обмена водительского удостоверения необходимо иметь официальное место жительства в Германии. Обращаться нужно в местный орган по вопросам водительских удостоверений (Führerscheinstelle) по месту регистрации.

В посольстве рекомендуют перед подачей документов проверить актуальные требования непосредственно в соответствующем местном органе, поскольку отдельные процедурные требования могут отличаться в зависимости от федеральной земли.

Напомним, осенью 2025 года Европарламент утвердил обновление правил ЕС в отношении водительских удостоверений, направленных на повышение безопасности дорожного движения и сокращение количества ДТП.

Весной правительство Польши анонсировало существенные изменения в порядке сдачи практических водительских экзаменов.