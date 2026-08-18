Азербайджан оголосив у розшук трьох російських пропагандистів

Генеральна прокуратура Азербайджану оголосила в міжнародний розшук журналіста і радника міністра транспорту Росії Алєксєя Чадаєва, ведучого телеканалу "Москва 24" Івана Князєва та політичного консультанта Семьона Уралова.

Про це повідомляє агентство APA з посиланням на пресслужбу відомства, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, оголошення у розшук пов’язано з розслідуванням у кримінальній справі, порушеній за фактами публічних закликів до насильницької зміни конституційного ладу Азербайджану, порушення його територіальної цілісності, розпалювання національної ненависті та ворожнечі, а також до тероризму.

За версією слідства, 14 липня 2026 року у випуску програми "Чистота понимания" на YouTube-каналі Уралова всі троє закликали до застосування насильства проти Азербайджану, насильницької зміни конституційного ладу та порушення територіальної цілісності країни, а також до розпалювання національної ворожнечі.

Генеральна прокуратура також стверджує, що у випуску тієї ж програми 13 серпня Чадаєв, Князєв та Уралов відкрито закликали до тероризму, зокрема говорили про застосування насильства, фізичне знищення окремих осіб та їхню "адресну ліквідацію".

Усім трьом заочно висунуто звинувачення за статтями про публічні заклики до тероризму, посягання на територіальну цілісність країни та розпалювання національної ворожнечі.

Суд заочно заарештував їх, після чого їх оголосили в міжнародний розшук.

Раніше стало відомо, що до Міністерства закордонних справ Азербайджану був викликаний посол РФ Михаїл Євдокимов у зв’язку із "провокаційними, образливими заявами та погрозами на адресу Азербайджану, азербайджанського народу та керівництва країни".

Варто зазначити, що відносини між РФ та Азербайджаном значно погіршились після авіакатастрофи літака Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного. Унаслідок аварії, яка сталась взимку 2024 року, загинули 38 людей.

"Азербайджанські авіалінії" заявили, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".

Лише через десять місяців господар Кремля Владімір Путін визнав, що причиною падіння літака AZAL стала робота російської протиповітряної оборони, і звинуватив у цьому Україну.

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