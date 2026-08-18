Азербайджан объявил в розыск трех российских пропагандистов

Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск журналиста и советника министра транспорта России Алексея Чадаева, ведущего телеканала "Москва 24" Ивана Князева и политического консультанта Семена Уралова.

Об этом сообщает агентство APA со ссылкой на пресс-службу ведомства, информирует "Европейская правда".

Как отмечается, объявление в розыск связано с расследованием по уголовному делу, возбужденному по фактам публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Азербайджана, нарушению его территориальной целостности, разжиганию национальной ненависти и вражды, а также к терроризму.

По версии следствия, 14 июля 2026 года в выпуске программы "Чистота понимания" на YouTube-канале Уралова все трое призывали к применению насилия против Азербайджана, насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны, а также к разжиганию национальной вражды.

Генеральная прокуратура Азербайджана также утверждает, что в выпуске той же программы 13 августа Чадаев, Князев и Уралов открыто призывали к терроризму, в частности говорили о применении насилия, физическом уничтожении отдельных лиц и их "адресной ликвидации".

Всем троим заочно предъявлены обвинения по статьям о публичных призывах к терроризму, посягательстве на территориальную целостность страны и разжигании национальной вражды.

Суд заочно арестовал их, после чего они были объявлены в международный розыск.

Ранее стало известно, что в Министерство иностранных дел Азербайджана был вызван посол РФ Михаил Евдокимов в связи с "провокационными, оскорбительных заявлениями и угрозами в адрес Азербайджана, азербайджанского народа и руководства страны".

Стоит отметить, что отношения между РФ и Азербайджаном значительно ухудшились после авиакатастрофы самолета Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавшего из Баку в Грозный. В результате аварии, произошедшей зимой 2024 года, погибли 38 человек.

"Азербайджанские авиалинии" заявили, что их самолет подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству".

Лишь через десять месяцев хозяин Кремля Владимир Путин признал, что причиной крушения самолета AZAL стала работа российской противовоздушной обороны, и обвинил в этом Украину.

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