Министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким сообщил, что Бельгия выделяет 4 млн евро на цифровизацию услуг для ветеранов.

Об этом он рассказал в Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

По словам Кима, во вторник он вместе с вице-премьер-министром и министром иностранных дел Бельгии Максимом Прево, представителями НАТО и бельгийской делегацией обсудили, как сделать государственные услуги для ветеранов и ветеранок быстрее и удобнее.

"При поддержке Бельгии будем развивать цифровые сервисы, в частности "Ветеран Pro" в приложении "Дия", интеграцию государственных систем и кибербезопасность реестра ветеранов. Чтобы люди тратили меньше времени на бумажную волокиту и больше – на свою жизнь", – отметил Ким.

Он добавил, что ветераны пообщались с бельгийской делегацией, а "личные истории всегда объясняют больше, чем любые презентации".

Напомним, в ходе визита в Киев Прево, комментируя вопрос конфискации замороженных российских активов, подчеркнул, что все возможные риски должны совместно разделить страны ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с министром иностранных дел Бельгии Максимом Прево они обсудили "практически все направления двустороннего и многостороннего сотрудничества".