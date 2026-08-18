Лавров пригрозил Британии последствиями за "участие в войне" против РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил Великобритании последствиями за "прямое участие" в ударах по России, комментируя обещание главы британского правительства Энди Бернема поддерживать Украину.

Заявление Лаврова приводит российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Лавров сказал, что ему "жаль Великобританию, если она будет на стороне Украины до самого конца".

"А что касается сути…, это означает только одно: президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы также имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по РФ как участие в войне. Со всеми вытекающими отсюда последствиями", – заявил он российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Так российский министр, в частности, прокомментировал заявление британского премьера Энди Бернема о том, что Лондон на 100% будет поддерживать Украину против России и останется на её стороне "в трудную минуту".

Накануне посольство России в Великобритании распространило сообщение, в котором говорилось, что публикации британских СМИ о применении Киевом британских беспилотников для нанесения ударов вглубь территории России "подтверждают, что Лондон сознательно выбирает эскалацию украинского кризиса, лицемерно заявляя о стремлении к миру".

В российском посольстве заявили: "Чем глубже будет вовлечение Лондона в конфликт" и чем больше его поддержка Украины, "тем выше будет цена, которую он заплатит".

Бернем заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину, как она это делала до сих пор, и это не изменится.