Експрезидент Молдови Додон оскаржує у КС законність розгляду однієї зі справ проти нього

Колишній президент Молдови, проросійський лідер "Партії соціалістів" Ігор Додон оскаржує у Конституційному суді те, якій інституції доручили розгляд справи проти нього.

Про це повідомляє IPN, пише "Європейська правда".

Додон вимагає від КС визнати неконституційним положення Кримінально-процесуального кодексу про те, що справи щодо колишніх президентів у першій інстанції можуть розглядатися Вищою судовою палатою. Саме цьому органу доручили розгляд його справи про "кульок".

У положенні йдеться, що ВСП розглядає кримінальні провадження щодо призидентів. Додон аргументує, що після завершення президентських повноважень експрезидента мали би судити за загальними правилами кримінального процесу у судах загальної юрисдикції.

Ігор Додон вважає, що збереження ексклюзивної юрисдикції ВСП щодо колишніх президентів є дискримінаційною практикою, та стверджує, що це порушує кілька положень конституції.

Справа про "кульок" отримала назву за відеозаписом, на якому видно, як Додон отримує чорний пакет від колишнього "господаря Молдови", олігарха й лідера Демпартії Влада Плахотнюка. Плахотнюка називали так через великий вплив на життя країни до втрати влади у 2019 році.

Розслідування почалося навесні 2020 року, справу передали до суду у 2022 році. У ній Додона звинувачують у тому, що він у таємних переговорах вимагав майже мільйон доларів від лідера Демпартії Влада Плахотнюка та Сергея Яралова. Восени 2025 року розгляд справи почали заново.