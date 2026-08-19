Экс-президент Молдовы Додон оспаривает в КС законность рассмотрения одного из дел против него

Бывший президент Молдовы, пророссийский лидер "Партии социалистов" Игорь Додон оспаривает в Конституционном суде решение о том, какому органу поручено рассмотрение дела против него.

Об этом сообщает IPN, пишет "Европейская правда".

Додон требует от Конституционного суда признать неконституционным положение Уголовно-процессуального кодекса о том, что дела в отношении бывших президентов в первой инстанции могут рассматриваться Высшей судебной палатой (ВСП). Именно этому органу поручили рассмотрение его дела о "кульке".

В положении говорится, что ВСП рассматривает уголовные производства в отношении президентов. Додон аргументирует, что после истечения президентских полномочий его должны судить по общим правилам уголовного процесса в судах общей юрисдикции.

Игорь Додон считает, что сохранение эксклюзивной юрисдикции ВСП в отношении бывших президентов является дискриминационной практикой, и утверждает, что это нарушает несколько положений конституции.

Дело о "кульке" получило название по видеозаписи, на которой видно, как Додон получает черный пакет от бывшего "хозяина Молдовы", олигарха и лидера Демократической партии Влада Плахотнюка. Плахотнюка называли так из-за его большого влияния на жизнь страны до потери власти в 2019 году.

Расследование началось весной 2020 года, дело передали в суд в 2022 году. В нём Додона обвиняют в том, что он в ходе тайных переговоров вымогал почти миллион долларов у лидера Демократической партии Влада Плахотнюка и Сергея Яралова. Осенью 2025 года рассмотрение дела начали заново.