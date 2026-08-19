Все більше британців хочуть жорсткішої політики щодо Франції через переправлення мігрантів

Все більше британців вважають, що зупинити переправлення мігрантів через Ла-Манш на малих човнах можна ефективніше шляхом протистояння з Францією, ніж завдяки співпраці з нею.

Про це свідчать результати опитування YouGov для Sky News, пише "Європейська правда".

Найбільше таку позицію поділяють прихильники правих політичних сил. Серед виборців Консервативної партії 67% вважають, що протистояння з Францією матиме більше шансів на успіх, а серед прихильників Reform UK цей показник становить 79%.

Водночас серед прихильників Лейбористської партії та Ліберальних демократів такої думки дотримуються по 24%, а серед виборців "зелених" – 19%.

Більшість прихильників цих трьох партій вважають, що проблему нелегальних переправлень можна ефективніше вирішити шляхом тіснішої співпраці з Францією.

Опитування також показало значний розрив між громадською думкою та фактичними даними, оскільки 40% британців помилково вважають, що цього року кількість переправлень малими човнами зросла порівняно з минулим роком.

За фактичними даними, цього року ситуація розвивається інакше. Від початку року Ла-Манш перетнули 15 897 мігрантів, що на 43% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, як зазначається, чинна кількість переправлень є найнижчою для цього періоду з 2021 року. Показник також на 26% нижчий за середній рівень за останні чотири роки.

Раніше лідер Reform UK пообіцяв у разі перемоги на виборах зупинити потік шукачів притулку за допомогою "наймасштабнішої військової операції в Ла-Манші з часів Другої світової війни".

Французький уряд відреагував на це заявою, що такі дії будуть "порушенням суверенітету Франції, а також порушенням морського права та міжнародного права".

Тоді опитування свідчили, що лише 13% британців вважають, що Франція намагається зупинити невеликі човни з мігрантами, які намагаються переплисти Ла-Манш.

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